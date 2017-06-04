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London attack

12 arrested in London’s night of terror; IS claims attack

By Danica Kirka, Jill Lawless and Gregory Katz
Associated Press

Published: June 4, 2017 - 03:39 PM | Updated: June 5, 2017 - 08:34 AM
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A woman, centre, is led away in handcuffs at an address in Barking, east London, Sunday following Saturday night's terrorist incident at London Bridge. Several people were killed in the terror attack at the heart of London and dozens injured. Prime Minister Theresa May convened an emergency security cabinet session Sunday to deal with the crisis. (Stefan Rousseau/PA via AP)


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