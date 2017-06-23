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2 on Thunderbirds jet in Ohio accident taken to hospital

Associated Press

Published: June 23, 2017 - 04:37 PM
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Authorities say a military jet apparently practicing for an Ohio air show has been involved in an accident. Sgt. Penelope Reed of the Montgomery County Sheriff's Office in Dayton says a report was received around 12:30 p.m. Friday, June 23, 2017, of a jet off the end of a runway and on its top at the Dayton International Airport. She says Wright-Patterson Air Force Base dispatched a crash team and heavy rescue crew. (Ty Greenlees /Dayton Daily News via AP)


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