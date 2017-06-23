All CATEGORIES
☰ Menu

2 on Thunderbirds jet in Ohio accident taken to hospital

Associated Press

Published: June 23, 2017 - 04:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Authorities say a military jet apparently practicing for an Ohio air show has been involved in an accident. Sgt. Penelope Reed of the Montgomery County Sheriff's Office in Dayton says a report was received around 12:30 p.m. Friday, June 23, 2017, of a jet off the end of a runway and on its top at the Dayton International Airport. She says Wright-Patterson Air Force Base dispatched a crash team and heavy rescue crew. (Ty Greenlees /Dayton Daily News via AP)


MORE IN NEWS

Rhythm & Brews raises funds for Arc - 10:00 PM

Guests gathered both inside and outside the Canton Cultural Center Thursday evening for the sixth annual Rhythm & Brews. Beth Miles chaired the event for the Arc of Ohio-Stark County, which raises funds for services for those with developmental disabilities, providing advocacy services, Family Alliance Network support and a summer camp for children.

Stan Hywet gala draws 600 under the stars - 10:00 PM
Scene listings — Week of June 26 - 10:00 PM
hist26
Local history: Akron woman, 92, shares memories as family observes 100th anniversary in town - 7:22 PM
Akron Marathon Race Series: Course records broken at National Interstate 8k & 1 Mile
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next