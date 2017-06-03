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20 die, 120 injured in Afghanistan suicide bombings at funeral

By Mohammad Jawad and Abdul Qadir Sediqi
dpa

Published: June 3, 2017 - 06:08 PM

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