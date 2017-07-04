30-year-old man dead after shooting in Canton Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgRGVwYXJ0bWVudCBpcyBpbnZlc3Rp
bmcgYSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyBpbiBDYW50b24gVG93bnNoaXAgb24gTW9uZGF5LjwvcD48cD5E
ZXB1dGllcyB3ZXJlIGNhbGxlZCB0byB0aGUgMjAwIGJsb2NrIG9mIDQ5dGggU3RyZWV0IFNXIGlu
IENhbnRvbiBhdCA1OjM1IHAubS4gb24gTW9uZGF5IGZvciBhIHJlcG9ydCBvZiBzaG90cyBmaXJl
ZC4gVGhleSBkaXNjb3ZlcmVkIGEgbWFsZSBzaG9vdGluZyB2aWN0aW0sIHdobyB3YXMgdHJhbnNw
b3J0ZWQgdG8gTWVyY3kgTWVkaWNhbCBDZW50ZXIuIFRoZXJlLCBoZSB3YXMgcHJvbm91bmNlZCBk
ZWFkLjwvcD48cD5UaGUgdmljdGltIGlzIDMwLXllYXItb2xkIE1pY2hhZWwgVy4gQ2hyaXN0ZW5z
ZW4uPC9wPjxwPkFueW9uZSB3aXRoIGluZm9ybWF0aW9uIGlzIGFza2VkIHRvIGNhbGwgdGhlIHNo
ZXJpZmYmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYXQgMzMwLTQzMC0zODAwLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.