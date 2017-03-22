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4 dead in vehicle, knife attack near British Parliament

By Jill Lawless and Danica Kirka
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 11:03 AM | Updated: March 22, 2017 - 04:03 PM
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Armed police officers enter the Houses of Parliament in London, Wednesday, March 23, 2017 after the House of Commons sitting was suspended as witnesses reported sounds like gunfire outside. The leader of Britain's House of Commons says a man has been shot by police at Parliament. David Liddington also said there were "reports of further violent incidents in the vicinity."(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)


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