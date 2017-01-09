All CATEGORIES
☰ Menu

Environment

50 mph wind gusts, snow and freezing rain forecast for Tuesday; weather advisories issued

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: January 9, 2017 - 01:18 PM | Updated: January 10, 2017 - 07:02 AM
RELATED STORIES

MORE IN NEWS

city10cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Council questions Oriana House after reports of clients overdosing, dying

Akron City Council members took an hour Monday to question the operator of a community correction facility after two parents said their sons and others have gone there for help but instead overdosed or died.

calhoun10cut_02
Akron man in court Monday on murder charges in shooting of Portage County couple - 7:15 AM
dyer10web
Bob Dyer: Summa’s boss is blowing smoke
Area closings, delays, road conditions and weather forecast
50 mph wind gusts, snow and freezing rain forecast for Tuesday; weather advisories issued
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next