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911 calls reflect chaos from shooting at gender reveal party

Associated Press

Published: July 10, 2017 - 08:41 AM | Updated: July 10, 2017 - 01:22 PM
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This July 9, 2017 photo shows a home in Colerain Township, Ohio, that was the scene of a deadly shooting Saturday, July 8, at a gender reveal party. Colerain Township police said multiple gunmen opened fire at the house party. (Liz Dufour/The Cincinnati Enquirer via AP)


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