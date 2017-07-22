All CATEGORIES
☰ Menu

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies

Beacon Journal staff and wire report

Published: July 22, 2017 - 11:04 AM | Updated: July 22, 2017 - 12:55 PM

MORE IN NEWS

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies - 12:28 PM

Actor John Heard, best known for playing the father in the Home Alone movie series, has died. He was 72.

New rooftop patio offers a different view of Barberton downtown
Akron seek brothers who allegedly fired shots at man - 11:50 AM
culp23_web
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them
Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next