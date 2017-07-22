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Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies

Beacon Journal staff and wire report

Published: July 22, 2017 - 11:04 AM | Updated: July 22, 2017 - 12:55 PM

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