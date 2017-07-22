All CATEGORIES
☰ Menu

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies

Beacon Journal staff and wire report

Published: July 22, 2017 - 11:04 AM | Updated: July 22, 2017 - 12:55 PM

MORE IN NEWS

hist24web
Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937 - 8:03 PM

Boys only!

gac24_02
Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles - 7:56 PM
derbyside23_wells
All-American Soap Box Derby has first African-American winner; kids race despite rain at Derby Downs
Ohio prosecutor says infant whose remains found was born alive
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next