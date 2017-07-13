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Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at University of Akron

Beacon Journal staff report

Published: July 13, 2017 - 04:40 PM | Updated: July 14, 2017 - 09:18 AM
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Hill Harper attends the premiere of "Loving" at the Landmark Sunshine Cinema on Oct. 26, 2016, in New York. (Evan Agostini/Invision/AP)


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