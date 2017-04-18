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Actress Octavia Spencer to speak to graduates from all eight of Kent State’s various campuses

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 02:44 PM
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FILE - This Nov. 29, 2016, file photo shows Octavia Spencer at the 12th Annual UNICEF Snowflake Ball in New York. Fresh off her second Oscar nomination, Spencer has signed up to talk with Gloria Steinem about the progress of women of color in Hollywood and the recent Women��s March at the third Makers conference, to be held in Los Angeles on Feb. 6-8, 2017. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)


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