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Addiction

Addiction specialist shares her husband’s battle to quit painkillers

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 10, 2017 - 08:03 PM | Updated: June 11, 2017 - 08:24 PM
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Neena S. (left) looks on at her husband Danny as he tells about the history of addiction in his family during Founders' Day 2017 at Summa St. Thomas Hospital in Akron on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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