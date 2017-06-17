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Family gathering

Akron area faith leaders pray for divine inspiration on immigration, saying fathers shouldn’t be taken away from families

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 17, 2017 - 06:37 PM
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Gib Gibbons (left) performs "This Land Is Your Land" while Rev. John Beaty (right) holds the microphone and sings along at an interfaith prayer vigil for "Devoted Dads Facing Deportation" at the Exchange House in Akron. (Leah Klafczynski/ Akron Beacon Journal)


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