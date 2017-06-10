All CATEGORIES
☰ Menu

Soap Box Derby

Akron-area racers qualify for All-American Soap Box Derby in July

Beacon Journal staff report

Published: June 10, 2017 - 08:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Drew Cohen, 9, of Akron, sits in his derby car decorated with a sticker of LeBron James of the Cleveland Cavaliers during the 80th Akron Area Soapbox Derby held at Derby Downs in Akron on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

macron11cut_1 - Akron Beacon Journal
Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

LAFAYETTE TWP.: A Christmas tree trimmed with white lights, a heart ornament and the word “hope” still stands in the front room of Bryon Macron’s tidy colonial at the end of a cul-de-sac outside Medina.

recovery11cut_05
Addiction specialist shares her husband’s battle to quit painkillers
dyer11cut_01
Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach
911 call brings a discussion about journalistic ethics
poppins11_01
‘Mary Poppins’ takes flight as All-City Musical returns to Akron Civic Theatre
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next