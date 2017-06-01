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Drug crisis

Akron boy, 9, calls 911 after baby brother overdoses on opiates; mother reportedly flees scene

Beacon Journal staff report

Published: June 1, 2017 - 08:37 PM | Updated: June 2, 2017 - 07:50 AM

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