Akron breaks another weather record Friday, high winds and storms expected after midnight

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIHJlY29yZHMgZm9yIGhpZ2ggdGVtcGVyYXR1cmVzIGtlcHQgZmFsbGluZyBhbGwgYWNy
b3NzIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIG9uIEZyaWRheSBpbiBhbnRpY2lwYXRpb24gb2YgdGhlbSBmYWxs
aW5nIGFmdGVyIHN0b3JtcyBzd2VlcCBhY3Jvc3MgdGhlIHJlZ2lvbiBlYXJseSBTYXR1cmRheSBt
b3JuaW5nLjwvcD48cD5SZWNvcmQgaGlnaHMgd2VyZSBzZXQgYXQgdGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBB
aXJwb3J0IGFyb3VuZCAyIHAubS4gd2hlbiB0aGUgbWVyY3VyeSBoaXQgNzUgZGVncmVlcywgYnJl
YWtpbmcgdGhlIHByZXZpb3VzIHJlY29yZCBvZiA2OCBzZXQgaW4gMTk2MS48L3A+PHA+SXQgd2Fz
IGFsc28gdGhlIHdhcm1lc3QgRmVicnVhcnkgZGF5IGV2ZXIgcmVjb3JkZWQgaW4gQWtyb24gc2lu
Y2Ugd2VhdGhlciByZWNvcmRzIHdlcmUgZmlyc3QgZXN0YWJsaXNoZWQgYmFjayBpbiAxODg3LiBU
aGUgcHJldmlvdXMgd2FybWVzdCBkYXkgZm9yIHRoZSBtb250aCB3YXMgNzIgZGVncmVlcyBiYWNr
IGluIEZlYi4gMjYsIDIwMDAuPC9wPjxwPlJlY29yZCBoaWdocyB3ZXJlIGFsc28gcmVjb3JkZWQg
aW4gVG9sZWRvLCBDbGV2ZWxhbmQsIE1hbnNmaWVsZCBhbmQgWW91bmdzdG93bi48L3A+PHA+VGhp
cyBtYXJrcyB0aGUgdGhpcmQgZGF5IGluIGEgcm93IGEgcmVjb3JkIHRlbXBlcmF0dXJlIHdhcyBy
ZWNvcmRlZCBpbiBBa3JvbiBhbmQgdGhlIGZvdXJ0aCB0aW1lIGluIGEgd2VlayBoaXN0b3J5IHdh
cyBtYWRlLjwvcD48cD5UaGluZ3Mgd2lsbCBjaGFuZ2UgaW4gYSBodXJyeSBhcm91bmQgMSBhLm0u
IHdoZW4gc3Rvcm1zICYjODIxMjsgc29tZSBvZiB3aGljaCBjb3VsZCBiZSBzZXZlcmUgJiM4MjEy
OyBjb21lIGluIGZyb20gdGhlIHdlc3QuPC9wPjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBXZWF0aGVyIFNlcnZp
Y2Ugc2F5cyB0aGUgYmlnZ2VzdCB0aHJlYXQgY291bGQgYmUgaGlnaCB3aW5kcyAmIzgyMTI7IGFz
IGhpZ2ggYXMgNzAgbWlsZXMgcGVyIGhvdXIgJiM4MjEyOyBhcyB0aGUgY29sZCBmcm9udCBzd2Vl
cHMgYWNyb3NzIHRoZSByZWdpb24uPC9wPjxwPlJhaW4gd2lsbCBoYW5nIGFyb3VuZCBTYXR1cmRh
eSwgYW5kIGl0IHdpbGwgYmUgd2luZHkgd2l0aCB0ZW1wZXJhdHVyZXMgZmFsbGluZyB0byB0aGUg
dXBwZXIgMzBzIGJ5IHRoZSBhZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPlRlbXBlcmF0dXJlcyB3aWxsIHJlbWFp
biBpbiB0aGUgMzBzIG9uIFN1bmRheSB3aXRoIGEgY2hhbmNlIG9mIHNub3cgc2hvd2VycyBpbiB0
aGUgZXZlbmluZy48L3A+PHA+TW9yZSBzcHJpbmctbGlrZSB0ZW1wZXJhdHVyZXMgYXJlIGV4cGVj
dGVkIHRvIHJldHVybiBieSBUdWVzZGF5IHdpdGggaGlnaHMgaW4gdGhlIDUwcy48L3A+PHA+Q3Jh
aWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1
NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.