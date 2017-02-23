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Akron breaks another weather record, storms on the horizon — winds up to 70 mph possible Friday night

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 03:17 PM | Updated: February 23, 2017 - 06:28 PM

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