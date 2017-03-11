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Health care

Akron City Hospital ER nurses say physician staffing change has put patients at risk; Summa, doctors deny allegation

By Amanda Garrett and Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writers

Published: March 11, 2017 - 07:24 PM | Updated: March 12, 2017 - 12:16 AM
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Dr. David Custodio, interim chair of the department of emergency medicine and hospital chief medical officer (left) answers a question as Lanie Ward chief nursing officer RN (center) andDr. Dave Scott , chief adminstrative officer of USACS, listen during an interview at Summa Akron City Hospital. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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