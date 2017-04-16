Akron considers where to allow medical marijuana businesses

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2l0aCBTdGF0ZWhvdXNlIGxhd21ha2VycyBncmVlbmxpZ2h0aW5nIG1lZGljYWwgbWFyaWp1
YW5hLCBBa3JvbiBtaWdodCBiZSBoYW5naW5nIE9oaW8mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBvZmZpY2lhbCAm
IzgyMjA7b3BlbiBmb3IgYnVzaW5lc3MmIzgyMjE7IHNpZ24uPC9wPjxwPk90aGVyIGxhcmdlIGNp
dGllcyBhbmQgZXZlbiBzbWFsbGVyIHZpbGxhZ2VzIGhhdmUgd2VsY29tZWQgZ3Jvd2VycyBhbmQg
cHJvY2Vzc29ycywgdGhlIGZpcnN0IGluIGEgY2hhaW4gb2YgbmV3IGJ1c2luZXNzZXMgdGhhdCB3
aWxsIGN1bHRpdmF0ZSwgdGVzdCwgcGFja2FnZSBhbmQgc2VsbCBtYXJpanVhbmEgdG8gT2hpbyBw
YXRpZW50cyBiZWdpbm5pbmcgaW4gU2VwdGVtYmVyIDIwMTguIDwvcD48cD5XaWxtaW5ndG9uIGFu
ZCBQYWluZXN2aWxsZSBhcmUgd29ya2luZyBvbiBkZWFscyBmb3IgaW5kb29yLCBoeWRyb3Bvbmlj
IGdyb3cgZmFjaWxpdGllcyBwcm9taXNpbmcgaHVuZHJlZHMgb2Ygam9icyBhbmQgdGVucyBvZiBt
aWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIGluIGludmVzdG1lbnQuIEEgSm9obnN0b3duIG1hbnVmYWN0dXJl
ciBob3BlcyB0byBzdGFydCB1c2luZyBpdHMgd2VlZC1vaWwgZXh0cmFjdGlvbiBwcm9jZXNzIGlu
IHRoZSBjZW50cmFsIE9oaW8gdmlsbGFnZSB3aGVyZSBpdCYjODIxNztzIGxvY2F0ZWQuPC9wPjxw
PkJ1dCBub25lIG9mIHRoZXNlIG11bmljaXBhbGl0aWVzIGhhcyBzZXQgdXAgbG9jYWwgcnVsZXMg
dGhhdCBkZXRhaWwgc3BlY2lmaWNhbGx5IHdoZXJlIGdyb3dlcnMsIGRpc3BlbnNlcnMsIHRlc3Rp
bmcgbGFicyBhbmQgcHJvY2Vzc2luZyBwbGFudHMgY2FuIG9wZW4uIEFrcm9uIG1heSBiZSB0aGUg
Zmlyc3QuPC9wPjxwPkFrcm9uJiM4MjE3O3MgZml2ZS1tZW1iZXIgcGxhbm5pbmcgY29tbWlzc2lv
biByZWNlbnRseSBhcHByb3ZlZCBhIHJlY29tbWVuZGF0aW9uIGZyb20gY2l0eSBwbGFubmVycyB0
byBjb25kaXRpb25hbGx5IHpvbmUgY29tbWVyY2lhbCBwcm9wZXJ0eSBmb3IgbWVkaWNhbCBtYXJp
anVhbmEgZmFjaWxpdGllcy4gQWN0aXZpdHkgd291bGQgYmUgcHJvaGliaXRlZCB3aXRoaW4gNTAw
IGZlZXQgb2Ygc2Nob29scywgY2h1cmNoZXMsIHB1YmxpYyBwYXJrcywgbGlicmFyaWVzIGFuZCBw
bGF5Z3JvdW5kcy4gTGlrZSBwaGFybWFjaWVzIGFuZCBvdGhlciBidXNpbmVzc2VzLCBkaXNwZW5z
YXJpZXMgd2lsbCBiZSBiYW5uZWQgZnJvbSByZXNpZGVudGlhbCBuZWlnaGJvcmhvb2RzLjwvcD48
cD5UaGUgZHJ1ZywgYXMgaXQgaXMgaW4gbW9zdCBvdGhlciBzdGF0ZXMsIHdpbGwgYmUgcmVjb21t
ZW5kZWQgJiM4MjEyOyBub3QgcHJlc2NyaWJlZCAmIzgyMTI7IGJ5IGEgZG9jdG9yIHRvIHRyZWF0
IDIwIGNvbmRpdGlvbnMsIGluY2x1ZGluZyBjYW5jZXIsIHNlaXp1cmVzLCBjaHJvbmljIHBhaW4s
IEFJRFMsIEFsemVpbWVyJiM4MjE3O3MgZGlzZWFzZSwgQ3JvaG4mIzgyMTc7cyBkaXNlYXNlLCBQ
YXJraW5zb24mIzgyMTc7cyBkaXNlYXNlLCBwb3N0LXRyYXVtYXRpYyBzdHJlc3MgZGlzb3JkZXIg
YW5kIG11bHRpcGxlIHNjbGVyb3Npcy4gU2FsZXMsIHVubGlrZSBwcmVzY3JpcHRpb24gZHJ1Z3Ms
IHdpbGwgYmUgdGF4ZWQuPC9wPjxwPkluaXRpYWxseSwgdGhlIHN0YXRlIHdpbGwgcGVybWl0IDI0
IGdyb3cgc2l0ZXMsIDQwIHByb2Nlc3NpbmcgZmFjaWxpdGllcyBhbmQgNjAgZGlzcGVuc2FyaWVz
LiBNb3JlIG1heSBvcGVuIGxhdGVyIGFjcm9zcyB0aGUgc3RhdGUgYWZ0ZXIgYXNzZXNzaW5nIHN1
cHBseSBhbmQgZGVtYW5kLjwvcD48cD5XaGlsZSBjaXRpZXMgY2FuIGJhbiB0aGUgaW5kdXN0cnks
IG5vbmUgY2FuIHN0b3AgcGF0aWVudHMgZnJvbSBwb3NzZXNzaW5nIGEgOTAtZGF5IHN1cHBseSAm
IzgyMTI7IDYgb3VuY2VzIG9mIHBsYW50IG1hdGVyaWFsIHdpdGggdXAgdG8gMjMgcGVyY2VudCBU
SEMgb3IgNCBvdW5jZXMgd2l0aCB1cCB0byAzNSBwZXJjZW50IGNvbmNlbnRyYXRpb24uPC9wPjxw
Pk9uIHRoZSBmb3JlZnJvbnQ8L3A+PHA+JiM4MjIwO01hcmlqdWFuYSBpcyBnb2luZyB0byBiZSBp
biBBa3JvbiBiZWNhdXNlIHRoZSBzdGF0ZSBsYXcgc2F5cyBpdCBjYW4gYmUsJiM4MjIxOyBzYWlk
IEVsbGVuIExhbmRlciBOaXNjaHQsIGxlZ2FsIGNvdW5zZWwgdG8gdGhlIG1heW9yLiBOb3csIGl0
JiM4MjE3O3MganVzdCBhIG1hdHRlciBvZiB3aGV0aGVyIHRoZSBjaXR5IGNhbiBzYWZlbHkgY2Fw
aXRhbGl6ZSBvbiB0aGUgam9icyBhbmQgaW5jb21lIHRheGVzIHRoZSBpbmR1c3RyeSBtaWdodCBi
cmluZy48L3A+PHA+VGhlcmUgd2lsbCBiZSBubyBmaWVsZHMgb2YgY2FubmFiaXMuIFRoZSBkcnVn
IG11c3QgYmUgY2FyZWQgZm9yIGluZG9vcnMuIEFrcm9uJiM4MjE3O3Mgem9uaW5nIGxhdyB3b3Vs
ZCBhbGxvdyBDaXR5IENvdW5jaWwgdG8gYmxvY2sgZmFjaWxpdGllcyB0aGF0IG1pZ2h0IGVtaXQg
YSBzdHJvbmcgY2FubmFiaXMgb2Rvci48L3A+PHA+VGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBlY29ub21pYyBk
ZXZlbG9wZXJzIGhhdmUgaGVhcmQgZnJvbSBtZWRpY2FsIG1hcmlqdWFuYSBidXNpbmVzc2VzIGV4
cHJlc3NpbmcgaW50ZXJlc3QgaW4gQWtyb24sIGJ1dCB0aGVyZSBhcmUgbm8gZmlybSBwcm9wb3Nh
bHMgYXQgdGhpcyBwb2ludC4gTW9zdCBhd2FpdCB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBhcHByb3ZhbCBv
ZiBsaWNlbnNpbmcgcnVsZXMgZm9yIGN1bHRpdmF0b3JzIGFuZCBwcm9jZXNzb3JzLjwvcD48cD5B
c2lkZSBmcm9tIGhhdmluZyBsb2NhbCBjb250cm9sLCBiZWluZyB0aGUgZmlyc3QgdG8gbWFwIG91
dCBwZXJtaXNzaWJsZSB6b25pbmcgYW5kIGVzdGFibGlzaGluZyBsb2NhbCBsaWNlbnNpbmcgcnVs
ZXMgY291bGQgZ2l2ZSBpbnZlc3RvcnMgbW9yZSBzdGFiaWxpdHkgaW4gYSBoZWF2aWx5IHJlZ3Vs
YXRlZCBpbmR1c3RyeSwgbWFraW5nIEFrcm9uIGZlcnRpbGUgZ3JvdW5kIGZvciBtZWRpY2FsIG1h
cmlqdWFuYSBidXNpbmVzc2VzLjwvcD48cD5PcGVuIGZvciBidXNpbmVzczwvcD48cD5UaGUgbW9z
dCBjb21tb24gZ292ZXJubWVudGFsIHJlc3BvbnNlIHRvIG1lZGljYWwgbWFyaWp1YW5hIGhhcyBi
ZWVuIHRvIHNsYW0gb24gdGhlIGJyYWtlcyB1bnRpbCBtdW5pY2lwYWwgcnVsZXMgYXJlIHNldC48
L3A+PHA+UHJvc3BlY3RpdmUgYnVzaW5lc3NlcyBtdXN0IGdldCBsb2NhbCBwZXJtaXNzaW9uIGJl
Zm9yZSBvYnRhaW5pbmcgYSBzdGF0ZSBsaWNlbnNlIGZyb20gdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgQ29t
bWVyY2UuIFRoZSBmaXJzdCBhcHBsaWNhdGlvbnMgYXJlIGV4cGVjdGVkIGluIEp1bmUuPC9wPjxw
Pk9oaW8mIzgyMTc7cyBKb2ludCBDb21taXR0ZWUgb24gQWdlbmN5IFJ1bGUgUmV2aWV3IGhhcyB5
ZXQgdG8gc2lnbiBvZmYgb24gT2hpbyYjODIxNztzIG5ldyBsYXcuIExhd21ha2VycyBsZWdhbGl6
ZWQgbWVkaWNhbCBtYXJpanVhbmEgaW4gMjAxNiB0byBhdm9pZCBhIHNlY29uZCBhdHRlbXB0IGJ5
IHByaXZhdGUgaW52ZXN0b3JzIGFuZCBhIHB1YmxpYyBjYW1wYWlnbiB0byBsZWdhbGl6ZSB0aGUg
ZHJ1ZyBmb3IgcmVjcmVhdGlvbmFsLCBub3QganVzdCBtZWRpY2FsLCB1c2UuPC9wPjxwPk1vc3Qg
T2hpbyBjaXRpZXMsIHRvd25zIGFuZCB2aWxsYWdlcyBoYXZlIHJlc3BvbmRlZCBieSBiYW5uaW5n
IGFueSBhY3Rpdml0eS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIG15IG9waW5pb24sIEkgaG9wZSBbdGhlIG1v
cmF0b3JpdW1zXSBzdGF5IGluIHBsYWNlLCBiZWNhdXNlIHRoYXQgd2lsbCBtYWtlIHVzIG1vcmUg
Y29tcGV0aXRpdmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEppbSBMZW5uZXIsIHZpbGxhZ2UgbWFuYWdlciBvZiBK
b2hucyYjMTczO3Rvd24uIExlbm5lciBob3BlcyB0byBoYXZlIGxvY2FsIGxlZ2lzbGF0aW9uIGlu
IHBsYWNlIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgQXByaWwsIHdpdGggdGhlIGdvYWwgb2YgaGVscGluZyBBcGVr
cyBTdXBlcmNyaXRpY2FsLCBhIGxvY2FsIGNvbXBhbnkgdGhhdCBzaGlwcyBvaWwtZXh0cmFjdGlu
ZyBlcXVpcG1lbnQgdG8gb3RoZXIgc3RhdGVzLCBlbXBsb3kgbW9yZSBhdCBob21lLjwvcD48cD5Q
cm9ncmVzcyBpbiBBa3JvbjwvcD48cD5Ba3JvbiBNYXlvciBEYW4gSG9ycmlnYW4gc2lnbmVkIGEg
b25lLXllYXIgbW9yYXRvcml1bSBpbiBTZXB0ZW1iZXIuIElmIGFuZCB3aGVuIENpdHkgQ291bmNp
bCBzZXRzIGxvY2FsIHJ1bGVzLCB0aGUgbW9yYXRvcml1bSB3b3VsZCBlbmQgbW9udGhzIGFoZWFk
IG9mIHNjaGVkdWxlIHRvIGFsbG93IGZvciBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgZ3JvdyBzaXRlcywgdGVz
dGluZyBsYWJzIGFuZCBwcm9jZXNzaW5nIGNlbnRlcnMgYmVmb3JlIHRoZXkgZ28gbGl2ZSBuZXh0
IHllYXIuPC9wPjxwPlRoZSBtYXlvciB3YXMgc2V0IHRvIGludHJvZHVjZSBsaWNlbnNpbmcgcmVx
dWlyZW1lbnRzIE1vbmRheS4gUHVibGljIGhlYXJpbmdzIG9uIHRoZSB6b25pbmcgcmVzdHJpY3Rp
b25zIHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCBhIHJlZ3VsYXIgY291bmNpbCBtZWV0aW5nIE1heSAxIGF0IDcg
cC5tLjwvcD48cD5BIG1hcCBvZiBBa3JvbiBpbGx1c3RyYXRlcyBwZXJtaXNzaWJsZSBhcmVhcyBm
b3IgbWVkaWNhbCBtYXJpanVhbmEgZmFjaWxpdGllczxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPmluIGdyZWVu
LiBUaGUgYnVsayBvZiB0aGUgcGVybWlzc2libHkgem9uZWQgbGFuZCBzdHJldGNoZXMgZnJvbSBB
a3JvbiBGdWx0b24gQWlycG9ydCB1cCB0byBDaGFwZWwgSGlsbCBvciBpcyBjbHVzdGVyZWQgZWFz
dCBvZiBGaXJlc3RvbmUgaGVhZHF1YXJ0ZXJzLCBhcm91bmQgR2lsY2hyaXN0IFJvYWQgaW5kdXN0
cmlhbCBjb3JyaWRvciBvciBzcHJpbmtsZWQgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgY2l0eS48L3A+PHA+T3Ro
ZXIgY2l0aWVzJiM4MjE3OyBwbGFuczwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBh
bnl0aGluZyB0aGF0IGhhcyB0aGF0IHR5cGUgb2YgZGV0YWlsIG9uIG1hcHMgZm9yIHdoZXJlIHRo
ZXNlIGZhY2lsaXRpZXMgY2FuIGJlIGxvY2F0ZWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEx5bm4gV2hpdGUsIGNp
dHkgcGxhbm5lciBmb3IgUGFpbmVzdmlsbGUsIHdoZXJlIEdyb3cgT3JjaGFyZCBoYXMgcHJvcG9z
ZWQgYnVpbGRpbmcgYSAkMjY1LDAwMCBjdWx0aXZhdGlvbiBmYWNpbGl0eSBvbiA1Ljg0IGFjcmVz
IG9mIGNpdHkgbGFuZC4gPC9wPjxwPlBhaW5lc3ZpbGxlIGlzIHRyZWF0aW5nIGFueSB1cGNvbWlu
ZyBtYXImIzE3MztpanVhbmEgYnVzaW5lc3NlcyBsaWtlIGl0IGRvZXMgbWFudWZhY3R1cmVycyBs
b29raW5nIGZvciBsYW5kIGluIHRoZSBjaXR5LiBObyBsb2NhbCBydWxlcyBhcmUgZXhwZWN0ZWQu
PC9wPjxwPkluIFdpbG1pbmd0b24sIENvdW5jaWwmIzE3MzttYW4gTWF0dCBQdXJrZXkgc2FpZCB0
aGUgY2l0eSBpcyB3YWl0aW5nIGZvciB0aGUgc3RhdGUgdG8gYWRvcHQgbW9yZSBkZWZpbml0ZSBy
dWxlcywgcHJvYmFibHkgYnkgTWF5IDYuIDwvcD48cD5UaGVuLCBQdXJrZXkgYW5kIGNvbGxlYWd1
ZXMgb24gY291bmNpbCB3aWxsIGRvIHRoZSBzYW1lIGFzIEFrcm9uIGJlZm9yZSB0aGUgYXBwbGlj
YXRpb25zIGFycml2ZSBpbiBKdW5lLjwvcD48cD5QdXJrZXkgc2FpZCBDYW5uJiMxNzM7QXNjZW5k
IE9oaW8sIGEgY29tcGFueSBydW4gYnkgYnVzaW5lc3NtZW4gd2hvIGJhY2tlZCB0aGUgZmFpbGVk
IDIwMTUgbGVnYWxpemF0aW9uIGNhbXBhaWduLCBoYXMgYXNrZWQgdG8gYnVpbGQgYSAyNSwwMDAt
c3F1YXJlLWZvb3QgZ3JvdyBmYWNpbGl0eSBvbiBhIDE5LjItYWNyZSBmaWVsZCBpbiBXaWxtaW5n
dG9uLiBOb3QgY291bnRpbmcgY29uc3RydWN0aW9uLCBQdXJrZXkgc2FpZCB0aGUgY29tcGFueSB3
b3VsZCBlbXBsb3kgYWJvdXQgMjIwIGVtcGxveWVlcy48L3A+PHA+U29tZSB0YXggaW5jZW50aXZl
cyBtYXkgYmUgb2ZmZXJlZCwgUHVya2V5IHNhaWQuIE9oaW8mIzgyMTc7cyBoZWF2aWx5IHJlZ3Vs
YXRlZCBtZWRpY2FsIG1hcmlqdWFuYSBpbmR1c3RyeSBpbmNsdWRlcyBhZGRpdGlvbmFsIGNvc3Rz
IGZyb20gc3RhdGUgYW5kIGxvY2FsIGZlZXMgYW5kIHRheGVzLiBTdGlsbCwgUHVya2V5IHNhaWQg
Q2FubiYjMTczO0FzY2VuZCYjODIxNztzIGJ1c2luZXNzIHBsYW4gY291bGQgZXhwYW5kIHRoZSBt
YXJpanVhbmEgY2FtcHVzIHRvIDc1LDAwMCBzcXVhcmUgZmVldCwgYWRkaW5nIHVwIHRvIDMwMCBw
YXljaGVja3MgaW4gYSB0b3duIGRlY2ltYXRlZCBieSB0aGUgbG9zcyBvZiBtYW51ZmFjdHVyaW5n
IGFuZCBzaGlwcGluZyBqb2JzLjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cg
b24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.