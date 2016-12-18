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Akron couple featured in LeBron-produced game show on NBC for the chance to win $12 million

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: December 18, 2016 - 10:56 PM | Updated: December 19, 2016 - 01:51 PM
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Angel Whorton on The Wall, a new game show on NBC. The show is a collaboration between SpringHill Entertainment and Glassman Media with LeBron James, Chris Hardwick, Maverick Carter and Andrew Glassman serving as executive producers. (Evans Vestal Ward/NBC)


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