Akron couple featured in LeBron-produced game show on NBC for the chance to win $12 million

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkFib3V0IHRoZSBzaG93IC4uLiA8L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5XaGF0OiA8ZW0+VGhlIFdhbGwgPC9lbT5zbmVhayBwcmV2aWV3
PC9wPjxwPldoZW46IDEwIHAubS4gTW9uZGF5PC9wPjxwPkNoYW5uZWw6IE5CQzwvcD48cD5Gb3Ig
bW9yZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5uYmMuY29tL3RoZS13YWxsIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3Lm5iYy5jb20vdGhlLXdhbGw8L2E+PC9wPg==
PHA+TGVCcm9uIEphbWVzIGlzIHRha2luZyBhIHNob3QgYXQgdGhlIGdhbWUgc2hvdyB1bml2ZXJz
ZSwgYW5kIGFuIEFrcm9uIGNvdXBsZSB3aWxsIHBsYXkgYW4gaW1wb3J0YW50IHJvbGUgaW4gdGhl
IHZlbnR1cmUuPC9wPjxwPk5CQyBpcyBvZmZlcmluZyBhIHNuZWFrIHBlZWsgb2YgdGhlIEphbWVz
LXByb2R1Y2VkLCBwcmltZS10aW1lIGdhbWUgc2hvdyA8ZW0+VGhlIFdhbGw8L2VtPiBhdCAxMCBw
Lm0uIE1vbmRheSwgd2l0aCBBa3Jvbml0ZXMgSm9obiBhbmQgQW5nZWwgV2hvcnRvbiBjb21wZXRp
bmcgdG8gd2luIHVwIHRvICQxMiBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5XaGlsZSBoZSBzdGFuZHMgYXQgc29t
ZSA2IGZlZXQsIDkgaW5jaGVzIHRhbGwsIEFuZ2VsIHNhaWQgaGVyIGh1c2JhbmQgbG9va2VkIGxp
a2UgYSAmIzgyMjA7dG9kZGxlciYjODIyMTsgbmV4dCB0byB0aGUgZ2lhbnQgZWxlY3Ryb25pYyB3
YWxsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBmb3VyIHN0b3JpZXMgdGFsbCBhbmQgaGVsZCB0aGVpciBm
aW5hbmNpYWwgZmF0ZS48L3A+PHA+Sm9obiBhbmQgQW5nZWwgaGFkIHRvIHdvcmsgdG9nZXRoZXIg
dG8gY29ycmVjdGx5IGFuc3dlciBxdWVzdGlvbnMgc28gYSBncmVlbiBiYWxsIHdvdWxkIGZhbGwg
ZnJvbSB0aGUgdG9wIGFuZCBib3VuY2UgYXJvdW5kIGJlZm9yZSBsYW5kaW5nIGluIHNsb3RzIHdp
dGggY2FzaCBwcml6ZXMgJiM4MjEyOyBvbmUgd29ydGggYXMgbXVjaCBhcyAkMyBtaWxsaW9uLjwv
cD48cD5HaXZlIGFuIGluY29ycmVjdCBhbnN3ZXIsIGFuZCBhIHJlZCBiYWxsIGRyb3BzIGRlZHVj
dGluZyBtb25leSBiYXNlZCBvbiB0aGUgdmFsdWUgb2YgdGhlIHNsb3QgYmVsb3cuPC9wPjxwPldo
aWxlIHRoZXkgY2FuJiM4MjE3O3Qgc2F5IGp1c3QgaG93IHRoZXkgZmFyZWQsIEpvaG4gYW5kIEFu
Z2VsIHNhaWQgdGhleSBhcmUgc3RpbGwgYXMgbXVjaCBpbiBsb3ZlIHRvZGF5IGFzIHRoZXkgd2Vy
ZSB3aGVuIHRoZXkgbWFycmllZCBzb21lIDEzIHllYXJzIGFnby48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG1h
ZGUgYSBwYWN0LCYjODIyMTsgc2FpZCBBbmdlbCwgd2hvIHdvcmtzIGZvciBBa3JvbiBQdWJsaWMg
U2Nob29scyBhcyBhIHNwZWNpYWwgZWR1Y2F0aW9uIHRlYWNoZXIuICYjODIyMDtObyBtYXR0ZXIg
d2hhdCBoYXBwZW5lZCwgd2Ugd291bGQgcmVtZW1iZXIgdGhhdCB3ZSB3ZW50IG91dCB0aGVyZSB3
aXRoIG5vdGhpbmcgYW5kIGtuZXcgd2UgbWlnaHQgcmV0dXJuIGhvbWUgd2l0aCBub3RoaW5nLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+Sm9obiwgd2hvIHdvcmtzIGZvciBLZXkgQmFuaywgc2FpZCBpdCB3YXMgZnVu
IHRvIGJlIGFibGUgdG8gdHJhdmVsIG91dCB0byBMb3MgQW5nZWxlcyB0byBiZSBvbiBUViBhbmQg
bWVldCB0aGUgc2hvdyYjODIxNztzIGhvc3QsIENocmlzIEhhcmR3aWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlIHNob3cgaXMgbGlrZSBhIHJvbGxlciBjb2FzdGVyLCYjODIyMTsgSm9obiBzYWlkLiAmIzgy
MjA7VGhlcmUgYXJlIGEgbG90IG9mIHVwIGFuZCBkb3ducy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0JiM4MjE3
O3MgYWxzbyBzcGVjaWFsLCBBbmdlbCBzYWlkLCB0aGF0IHRoZSBzaG93IGhhcyB0aGUgQWtyb24g
Y29ubmVjdGlvbnMgd2l0aCBMZUJyb24mIzgyMTc7cyBTcHJpbmdIaWxsIEVudGVydGFpbm1lbnQs
IHdoaWNoIGhlIGNyZWF0ZWQgd2l0aCBoaXMgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgZmVsbG93IGFs
dW0gTWF2ZXJpY2sgQ2FydGVyLCBhcyBvbmUgb2YgdGhlIHByb2R1Y2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0hlIGdpdmVzIGJhY2sgdG8gdGhlIGNvbW11bml0eSBzbyBtdWNoLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJdCBpcyBqdXN0IGdyZWF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGNvdXBsZSBwbGFucyB0
byB3YXRjaCB0aGUgc2hvdyBNb25kYXkgbmlnaHQgd2l0aCB0aGVpciBjaGlsZHJlbiBKb2huIFJh
bW9uLCA5LCBhbmQgS2FyYSwgMTEsIGFuZCBmYW1pbHkgYW5kIGZyaWVuZHMgYXQgYSB3YXRjaCBw
YXJ0eSBhdCBDaXR5IG9mIEpveSBMaWZlIEVucmljaG1lbnQgQ2VudGVyIGF0IDYxMCBXLiBFeGNo
YW5nZSBTdC4gaW4gQWtyb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHdhcyBsaWtlIGEgZHJlYW0gY29t
ZSB0cnVlLCYjODIyMTsgQW5nZWwgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgY2FuJiM4MjE3O3QgcHV0IGludG8g
d29yZHMgaG93IGV4Y2l0aW5nIGl0IHdhcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIgY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5j
d2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.