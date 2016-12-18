All CATEGORIES
☰ Menu

Akron couple featured in LeBron-produced game show on NBC for the chance to win $12 million

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: December 18, 2016 - 10:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Angel Whorton on The Wall, a new game show on NBC. The show is a collaboration between SpringHill Entertainment and Glassman Media with LeBron James, Chris Hardwick, Maverick Carter and Andrew Glassman serving as executive producers. (Evans Vestal Ward/NBC)


MORE IN NEWS

bikes19_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Local organization gives away hundreds of bikes to underprivileged kids in Akron neighborhood

Around 9 a.m. Sunday morning, police and fire cruisers drove through East Akron with sirens blaring.

wall19cut_06
Akron couple featured in LeBron-produced game show on NBC for the chance to win $12 million
Trump aides ask of Russian meddling: Does it matter?
Trump action on health care could cost Planned Parenthood
One last paperwork hurdle, and Nash Heights in Norton ready to finally get sewer lines
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next