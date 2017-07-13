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Crime

Akron flimflam alert: Two men target elderly Firestone Park couple at home, get away with cash

Beacon Journal staff report

Published: July 13, 2017 - 12:06 PM

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