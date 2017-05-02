Akron homicide suspect turns himself in 13 days after shooting, police say

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S2VubmV0aCBELiBMaW5kc2V5LCB3YW50ZWQgb24gYSBtdXJkZXIgY2hhcmdlLCB0dXJuZWQg
aGltc2VsZiBpbiB0byBBa3JvbiBwb2xpY2UgZGV0ZWN0aXZlcyBNb25kYXksIHBvbGljZSBzYWlk
LjwvcD48cD5MaW5kc2V5LCAyOCwgaXMgc3VzcGVjdGVkIG9mIHNob290aW5nIGFuZCBraWxsaW5n
IFJlZ2luYWxkIEVkd2FyZHMsIDMyLCBpbiB0aGUgcGFya2luZyBsb3Qgb2YgTGluZHNleSYjODIx
NztzIGFwYXJ0bWVudCBvbiBQaW5lIEtub2xscyBEcml2ZSBBcHJpbCAxOS4gPC9wPjxwPkxpbmRz
ZXkgYW5kIEVkd2FyZHMgZ290IGludG8gYSB2ZXJiYWwgYXJndW1lbnQgYWJvdXQgNjo0NSBhLm0u
IHdoZW4gTGluZHNleSBwdWxsZWQgb3V0IGEgZ3VuIGFuZCBmaXJlZCBhIHNob3QsIGhpdHRpbmcg
RWR3YXJkcyBpbiB0aGUgY2hlc3QsIGFjY29yZGluZyB0byBwb2xpY2UuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3
O3MgdW5jbGVhciB3aGF0IHRoZSB0d28gbWVuIHdlcmUgZmlnaHRpbmcgYWJvdXQuIDwvcD48cD5M
aW5kc2V5IGZsZWQgaGlzIGFwYXJ0bWVudCBjb21wbGV4IGluIGEgMjAwNSBDaGV2eSBJbXBhbGEg
YWZ0ZXIgdGhlIHNob290aW5nLCBwb2xpY2Ugc2FpZCwgYW5kIHR1cm5lZCBoaW1zZWxmIGludG8g
ZGV0ZWN0aXZlcyAxMyBkYXlzIGxhdGVyLiBMaW5kc2V5IHdhcyBhY2NvbXBhbmllZCBieSBoaXMg
bGF3eWVyLCBEb25hbGQgJiM4MjIwO0RvYyYjODIyMTsgV2Fsa2VyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.