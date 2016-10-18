All CATEGORIES
☰ Menu

Akron leadership group seeking money for new downtown public art project

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 18, 2016 - 03:31 PM | Updated: October 19, 2016 - 03:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artist Julie Hogarth and her team's representation of Ward 6 (Ellet) for a proposed project that would wrap 10 phonebooth-sized utility boxes on Main Street in public art showing each city ward.


MORE IN NEWS

ddyer20
Bob Dyer: Leaky pipe? Cry me a river - 9:23 PM

Rick Ripley has been doing a slow boil.

PETA asks Akron Zoo to stop using ‘touch tanks’ - 9:25 PM
debate20cut_01
Summit County executive candidates share many of the same opinions at debate - 9:24 PM
turner20cut
Third man charged in robbery, shooting death last November in Green - 9:23 PM
Local candidates acknowledge drug problem - 9:23 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next