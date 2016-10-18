Akron leadership group seeking money for new downtown public art project

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWZ0ZXIgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHJhaXNpbmcgbmVhcmx5ICQxNSwwMDAgdG8gcGFpbnQgYSBt
dXJhbCBvbiB0aGUgU291dGggQnJvYWR3YXkgcmV0YWluaW5nIHdhbGxzIG5lYXIgdGhlIE1ldHJv
IFRyYW5zaXQgQ2VudGVyIGxhc3QgeWVhciwgdGhlIERvd250b3duIEFrcm9uIFBhcnRuZXJzaGlw
JiM4MjE3O3MgRW1lcmdpbmcgTGVhZGVycyBhcmUgYXQgaXQgYWdhaW4gd2l0aCBhbm90aGVyIHB1
YmxpYyBhcnQgcHJvamVjdC48L3A+PHA+VGhpcyB0aW1lLCB0aGUgZ3JvdXAgd2FudHMgdG8gd3Jh
cCAxMCB1dGlsaXR5IGJveGVzIGFsb25nIE1haW4gU3RyZWV0LCBlYWNoIGluIGEgZ3JhcGhpYyBy
ZXByZXNlbnRhdGlvbiBvZiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIDEwIHdhcmRzLjwvcD48cD5UaGUgJiM4
MjIwO0Frcm9uIEFydCBCb3gmIzgyMjE7IHByb2plY3QgaXMgY3VycmVudGx5IHRyeWluZyB0byBy
YWlzZSAkMTEsMTUwIG9uIHRoZSBjcm93ZGZ1bmRpbmcgd2Vic2l0ZSBLaWNrc3RhcnRlciB0byBw
YXkgZm9yIHRoZSB2aW55bCB3cmFwcyBvZiB0aGUgc3RydWN0dXJlcywgd2hpY2ggYXJlIHNpbHZl
ciBtZXRhbCBzdHJ1Y3R1cmVzLCBzb21lIHRoZSBzaXplIG9mIG9sZC1mYXNoaW9uZWQgcGhvbmUg
Ym9vdGhzPC9wPjxwPkVhY2ggd2FyZCBoYXMgYmVlbiBhZG9wdGVkIGJ5IGEgZGlmZmVyZW50IGFy
dGlzdDogU2hhbmUgV3lubiwgV2FyZCAxOyBUaG9tYXMgU2thbGEsIFdhcmQgMjsgQmlsbCBMeW5u
LCBXYXJkIDM7IERvbiBQZW9wbGVzLCBXYXJkIDQ7IEpvZSBLYXJsb3ZlYywgV2FyZCA1OyBKdWxp
ZSBIb2dhcnRoLCBXYXJkIDY7IEFsaXNvbiBLdWxpY2ssIFdhcmQgNzsgQnJpYW4gQmVhbiwgV2Fy
ZCA4OyBNb2xseSBKdWRnZSwgV2FyZCA5IGFuZCBNaWxsZXIgU291dGggVmlzdWFsIEFydCBzdHVk
ZW50cywgV2FyZCAxMC4gPC9wPjxwPlRoZSBwcm9jZXNzIG9mIGRldGVybWluaW5nIGhvdyB0byBy
ZXByZXNlbnQgZWFjaCBuZWlnaGJvcmhvb2QgaGFzIGJlZW4gYW4gaW5zcGlyaW5nIHByb2Nlc3Mg
Zm9yIGFsbCB0aG9zZSBpbnZvbHZlZCwgRG93bnRvd24gQWtyb24gUGFydG5lcnNoaXAgRW1lcmdp
bmcgTGVhZGVycyBQcmVzaWRlbnQgSmFjbHluIEZsb3NzaWUgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCBh
bm5vdW5jaW5nIHRoZSBwcm9qZWN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hpbGUgZ2F0aGVyaW5nIGFydCBm
b3IgQWtyb24gQXJ0IEJveCBpdCB3YXMgYXdlc29tZSB0byBzZWUgaG93IGluY3JlZGlibHkgcGFz
c2lvbmF0ZSBjb21tdW5pdHkgbWVtYmVycyBhcmUgYWJvdXQgdGhlaXIgbmVpZ2hib3Job29kcywm
IzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGV4Y2l0ZWQgdG8gc2VlIGhvdyBmcmll
bmRzLCBmYW1pbHkgYW5kIG5laWdoYm9ycyB3b3JrIHRvZ2V0aGVyIHRvIGhhdmUgdGhlaXIgbmVp
Z2hib3Job29kIHJlcHJlc2VudGVkIGFuZCB0aGUgZGl2ZXJzaXR5IG9mIG91ciBjaXR5IGRpc3Bs
YXllZCBvbiBNYWluIFN0cmVldC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkp1bGllIEhvZ2FydGgsIGFuIEFrcm9u
IFB1YmxpYyBTY2hvb2xzIGFydCB0ZWFjaGVyIHdobyBoYXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggdGhl
IFdhcmQgNiAoRWxsZXQpIGRlc2lnbiwgc2FpZCBzaGUmIzgyMTc7cyBzZWVuIHRoaXMgdHlwZSBv
ZiBwcm9qZWN0IGluIG90aGVyIGNpdGllcy4gU2hlIHdhbnRzIHRvIHBvcnRyYXkgRWxsZXQgYXMg
YW4gYWN0aXZlIHBsYWNlIHRoYXQgY2FyZXMgYWJvdXQgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4gYW5kIGVkdWNh
dGlvbiwgYW5kIGlzIGdyb3VuZGVkIGluIHRoZSBsb2NhbCBhdmlhdGlvbiBoaXN0b3J5LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7QXMgYSBjaGlsZCwgd2Ugd291bGQgc2l0IGF0IHRoZSBCaWcgQm95IChsb25nIGdv
bmUpIGFuZCB3YXRjaCB0aGUgcGxhbmVzIHRha2Ugb2ZmIGFuZCBsYW5kLCBhbmQgb25jZSBpbiBh
IHdoaWxlIGNhdGNoIHNpZ2h0IG9mIGEgYmxpbXAsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO01v
c3QgZXZlcnlvbmUgaW4gQWtyb24gaGFzIGEgc3RvcnkgYWJvdXQgYSBibGltcCwgdGhlIFNvYXAg
Qm94IERlcmJ5IG9yIHdhdGNoaW5nIGFpciB0cmFmZmljIGF0IHRoZSBtdW5pY2lwYWwgYWlycG9y
dC4gQWxsIHRoZXNlIG1lbW9yaWVzIGFyZSByb290ZWQgaW4gRWxsZXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
byBsZWFybiBtb3JlLCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmtpY2tzdGFydGVyLmNvbSIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5raWNrc3RhcnRlci5jb208L2E+IGFuZCBzZWFyY2ggZm9yICYj
ODIyMDtha3JvbmFydGJveC4mIzgyMjE7IFRoZSBLaWNrc3RhcnRlciBjYW1wYWlnbiBlbmRzIE9j
dC4gMjUuPC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQx
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxl
aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0
dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.