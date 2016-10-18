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Akron leadership group seeking money for new downtown public art project

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 18, 2016 - 03:31 PM
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Artist Julie Hogarth and her team's representation of Ward 6 (Ellet) for a proposed project that would wrap 10 phonebooth-sized utility boxes on Main Street in public art showing each city ward.


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