All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man, 19, convicted of raping 12-year-old girl

Beacon Journal staff report

Published: September 26, 2016 - 01:42 PM | Updated: September 26, 2016 - 02:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

James Lane, 19, of Akron,was found guilty of raping a 12-year-old girl. Summit County Common Pleas Court Judge Paul Gallagher is scheduled to sentence Lane on October 26. Lane faces a maximum sentence of life in prison. (Photo courtesy Summit County Sheriff's Department)


MORE IN NEWS

lend27cut_01 Gene J. Puskar - AP
Widely watched investor singles out Signet Jewelers as a creditor for thousands of high-risk loans - 6:58 PM

NEW YORK: They sell diamond rings in malls and used cars at dealerships, make wrench sets for mechanics and giant combines for farmers.

debate26_yoder
Area residents want to hear more truth, less negativity during Trump-Clinton debate
queen26
Winner of Queen of Hearts game in Garrettsville chosen, wins over $3 million
Ohio says ECOT charter school may owe taxpayers $60 million - 7:14 PM
Family sues Akron police for killing unarmed man they suspected of robbery - 4:27 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next