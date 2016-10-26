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Akron man, 87, killed while trying to retrieve license plate from Interstate 77

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 12:26 PM | Updated: October 27, 2016 - 09:51 AM

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