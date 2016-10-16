Akron man charged with using Tumblr to incite violence against U.S. military

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBGZWRlcmFsIGF1dGhvcml0aWVzIHNheSBhbiBBa3JvbiBtYW4gaGFzIGJl
ZW4gaW5kaWN0ZWQgb24gbW9yZSBjcmltaW5hbCBjaGFyZ2VzIGZvciB1c2luZyBhIHNvY2lhbCBt
ZWRpYSBzaXRlIHRvIGluY2l0ZSB2aW9sZW5jZSBhZ2FpbnN0IFUuUy4gbWlsaXRhcnkgbWVtYmVy
cyBvbiBiZWhhbGYgb2YgdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAuPC9wPjxwPlRlcnJlbmNlIE1j
TmVpbCwgMjUsIHdhcyBvcmlnaW5hbGx5IGluZGljdGVkIGluIERlY2VtYmVyIG9uIHRocmVlIGNv
dW50cyBlYWNoIG9mIHNvbGljaXRhdGlvbiBvZiBhIGNyaW1lIG9mIHZpb2xlbmNlIGFuZCB0aHJl
YXRlbmluZyBtaWxpdGFyeSBwZXJzb25uZWwuIE5pbmUgYWRkaXRpb25hbCBjaGFyZ2VzIHdlcmUg
YWRkZWQgaW4gYSBuZXcgZmVkZXJhbCBpbmRpY3RtZW50IGhhbmRlZCB1cCBGcmlkYXkgaW4gQ2xl
dmVsYW5kLjwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJubWVudCBhY2N1c2VzIE1jTmVpbCwgYSBvbmV0aW1lIGhv
c3BpdGFsIGVtcGxveWVlLCBvZiBwb3N0aW5nIGEgZmlsZSBvbiBoaXMgVHVtYmxyIGFjY291bnQg
aW4gU2VwdGVtYmVyIDIwMTUgdGhhdCBwdXJwb3J0ZWRseSBjb250YWluZWQgdGhlIG5hbWVzIGFu
ZCBhZGRyZXNzZXMgb2YgbWlsaXRhcnkgcGVyc29ubmVsLiBNY05laWwgaXMgYWNjdXNlZCBvZiB1
cmdpbmcgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBzdXBwb3J0ZXJzIHRvIGtpbGwgYW5kIGJlaGVhZCBtaWxpdGFy
eSBtZW1iZXJzLjwvcD48cD5NY05laWwmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBi
ZSByZWFjaGVkIGZvciBjb21tZW50IFN1bmRheSBhYm91dCB0aGUgbmV3IGNoYXJnZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.