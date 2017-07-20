Akron man imprisoned for 21 years for a string of robberies now facing murder charge in 2015 slaying of UA student Zak Husein

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJVGhlIG1vbWVudCBBbW1hciBIdXNlaW4gc2F3IHRoZSBtdWcgc2hvdCB0b2RheSBvZiB0
aGUgbWFuIGFjY3VzZWQgb2Yga2lsbGluZyBoaXMgYnJvdGhlciwgaGUgcmVjb2duaXplZCBzb21l
dGhpbmc6PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhvc2UgZXllYnJvd3Ms4oCdIEh1c2VpbiBzYWlkIGluIGZy
b250IG9mIHRoZSBBa3JvbiBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudC4g4oCcVGhvc2UgYXJlIHRoZSBleWVi
cm93cy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglJdOKAmXMgYmVlbiBhYm91dCAxwr0geWVhcnMgc2luY2UgYSBn
dW5tYW4gd2Fsa2VkIGludG8gSHVzZWlu4oCZcyBOb3J0aCBIaWxsIHBpenphIHNob3AgYW5kIGRl
bWFuZGVkIG1vbmV5LjwvcD4NCjxwPg0KCUh1c2VpbuKAmXMgeW91bmdlciBicm90aGVyLCBVbml2
ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIHN0dWRlbnQgWmFrIEh1c2VpbiwgdHVybmVkIG92ZXIgdGhlIG1vbmV5
LCBidXQgdGhlIHJvYmJlciBzaG90IGhpbSBhbnl3YXkuPC9wPg0KPHA+DQoJQWZ0ZXIgZmlyc3Qg
dmlld2luZyB0aGUgc2VjdXJpdHkgdGFwZSBvZiB0aGUgRGVjZW1iZXIgMjAxNSBob21pY2lkZSwg
cG9saWNlIHdvbmRlcmVkIHB1YmxpY2x5IHdoZXRoZXIgdGhlIGtpbGxlciBtaWdodCBiZSBhIHdv
bWFuIGJlY2F1c2Ugb2YgaGlzIHNtYWxsIHN0YXR1cmUgYW5kIHRoZSB3YXkgaGUgY2FycmllZCBo
aW1zZWxmLjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBuZXcgY2x1ZXMgcG9saWNlIGRlY2xpbmVkIHRvIGRpc2Ns
b3NlIHdoYXQgdWx0aW1hdGVseSBsZWQgdGhlbSB0byBTaGFxdWlsbGUgQW5kZXJzb24sIGEgMjMt
eWVhci1vbGQgQWtyb24gbWFuIGFscmVhZHkgc2l0dGluZyBpbiBwcmlzb24gZm9yIDIxIHllYXJz
LjwvcD4NCjxwPg0KCUFuZGVyc29uIHdhcyBjb252aWN0ZWQgb2YgZWlnaHQgcm9iYmVyaWVzIGlu
IFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0IERlYy4gNywgdGhlIG9uZS15ZWFyIGFu
bml2ZXJzYXJ5IG9mIFphayBIdXNlaW7igJlzIGRlYXRoLjwvcD4NCjxwPg0KCUNoZWNrIGJhY2sg
b24gT2hpby5jb20gZm9yIHVwZGF0ZXMgdG8gdGhpcyBicmVha2luZyBzdG9yeS48L3A+DQo8cD4N
CglBbWFuZGEgR2FycmV0dCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjUgb3IgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5hZ2FycmV0dEB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.