Akron man pleads guilty to murder in shooting of Canton man

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAyNi15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiBtYW4gcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8gbXVyZGVyIEZyaWRh
eSBpbiB0aGUgSnVuZSAyMDE1IHNob290aW5nIGRlYXRoIG9mIGEgQ2FudG9uIG1hbi48L3A+PHA+
RGFzaGF3biBNYXJxdWljZSBUb21saW4gd2FzIHNjaGVkdWxlZCB0byBnbyBvbiB0cmlhbCBNb25k
YXkgbW9ybmluZyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydC4gVW5kZXIgYW4g
YWdyZWVtZW50IHdpdGggcHJvc2VjdXRvcnMsIGhlIGluc3RlYWQgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8g
bXVyZGVyIGFuZCBhZ2dyYXZhdGVkIHJvYmJlcnksIHdpdGggdGhlIHJvYmJlcnkgY2hhcmdlIGZv
ciBhbiB1bnJlbGF0ZWQgY3JpbWUuPC9wPjxwPlRvbWxpbiB3aWxsIGJlIHNlbnRlbmNlZCBhdCA5
IGEubS4gTW9uZGF5IGJ5IEp1ZGdlIEppbGwgRmxhZ2cgTGFuemluZ2VyLjwvcD48cD5JbiB0aGUg
c2hvb3RpbmcgaW5jaWRlbnQsIFRvbWxpbiB3YXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIHRocmVlIGNvdW50cyBv
ZiBtdXJkZXIgYW5kIG9uZSBjb3VudCBvZiBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCwgYWxsIHdpdGggZ3Vu
IHNwZWNpZmljYXRpb25zLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2FpZCBUb21saW4gc2hvdCBDaGFybGVzIFIu
IFZpbnNvbiwgMjYsIG9mIENhbnRvbiwgb24gTWF5IDI0LCAyMDE1LiBPZmZpY2VycyByZXNwb25k
ZWQgdG8gdGhlIGFyZWEgb2YgQm91bGV2YXJkIGFuZCBXZXN0IFRob3JudG9uIHN0cmVldHMgaW4g
QWtyb24gYWJvdXQgMyBhLm0uIGFuZCBmb3VuZCBWaW5zb24gb24gdGhlIGdyb3VuZCB3aXRoIG11
bHRpcGxlIGd1bnNob3Qgd291bmRzLiBWaW5zb24gd2FzIHRha2VuIHRvIENsZXZlbGFuZCBDbGlu
aWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCB3aGVyZSBoZSBsYXRlciBkaWVkLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2FpZCB0
aGV5IGJlbGlldmUgVmluc29uIHdhcyBzaG90IG91dHNpZGUgYW4gYWZ0ZXItaG91cnMgaG91c2Ug
d2hlcmUgcmVzaWRlbnRzIGdvIHRvIGRyaW5rIGluIHByaXZhdGUgYWZ0ZXIgdHJhZGl0aW9uYWwg
YmFycyBjbG9zZS48L3A+PHA+VG9tbGluIHdhcyBhcnJlc3RlZCBpbiBKdWx5IDIwMTUgYnkgdGhl
IFUuUy4gTWFyc2hhbHMgT2ZmaWNlJiM4MjE3O3MgTm9ydGhlcm4gT2hpbyBWaW9sZW50IEZ1Z2l0
aXZlIFRhc2sgRm9yY2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.