All CATEGORIES
☰ Menu

Home invasion

Akron man wanted for breaking into friend’s home with gun, tying up friend’s mom, ransacking house, stealing phone

Beacon Journal staff report

Published: April 27, 2017 - 12:36 PM | Updated: April 28, 2017 - 02:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mark Clay , 24, of Dorchester Road in Akron is wanted for breaking into friends home with gun, tying up friends mom, ransacking house, stealing phone. The woman recognized one of the men as a friend of her son. Clay is charged with aggravated robbery and abduction in the case.


MORE IN NEWS

fishing30cut_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Fishing for family fun: River Styx Park stocked with young anglers - 9:14 PM

GUILFORD TWP.: John Burton and his brother rolled into River Styx Park about 6 a.m. Saturday to catch perhaps the biggest prize at the annual Youth Fishing Derby — a wide area of flat rocks on the water’s edge and a place to hoist an awning for about 13 family members who attend the contest every year.

Bob Dyer: Circle up around rubber worker statue - 9:14 PM
Ohio family surprised when Facebook founder comes to dinner - 8:53 PM
tax30cut_01
Several area communities seeking tax increases on Tuesday - 9:14 PM
climate30cut_01
Thousands brave weather to protest Trump climate policies - 10:39 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next