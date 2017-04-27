All CATEGORIES
☰ Menu

Home invasion

Akron man wanted for breaking into friend’s home with gun, tying up friend’s mom, ransacking house, stealing phone

Beacon Journal staff report

Published: April 27, 2017 - 12:36 PM | Updated: April 28, 2017 - 02:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mark Clay , 24, of Dorchester Road in Akron is wanted for breaking into friends home with gun, tying up friends mom, ransacking house, stealing phone. The woman recognized one of the men as a friend of her son. Clay is charged with aggravated robbery and abduction in the case.


MORE IN NEWS

tattoo30cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Reformed tattoo artist uses his skills to change breast cancer survivor’s life - 11:17 PM

Jaclynn Fulkman walked into Righteous Tat2 a couple of months ago hoping to change her life.

fishing30cut_1
Fishing for family fun: River Styx Park stocked with young anglers
Bob Dyer: Circle up around rubber worker statue
Ohio family surprised when Facebook founder comes to dinner
trump30cut_1
With 100 days in office, Trump says he’s brought ‘profound change’ to Washington - 11:17 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next