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Home invasion

Akron man wanted for breaking into friend’s home with gun, tying up friend’s mom, ransacking house, stealing phone

Beacon Journal staff report

Published: April 27, 2017 - 12:36 PM

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