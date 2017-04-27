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Home invasion

Akron man wanted for breaking into friend’s home with gun, tying up friend’s mom, ransacking house, stealing phone

Beacon Journal staff report

Published: April 27, 2017 - 12:36 PM | Updated: April 28, 2017 - 02:02 PM
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Mark Clay , 24, of Dorchester Road in Akron is wanted for breaking into friends home with gun, tying up friends mom, ransacking house, stealing phone. The woman recognized one of the men as a friend of her son. Clay is charged with aggravated robbery and abduction in the case.


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