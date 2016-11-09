All CATEGORIES
☰ Menu

Akron police apprehend man outside Ocasek office building after report of possible gunman

By Craig Webb and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: November 9, 2016 - 04:02 PM | Updated: November 10, 2016 - 11:42 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

This unidentified man was apprehended by the Akron Police Department outside the Ocasek Building after someone had alerted authorities that he had a gun approaching the Ocasek Building Wednesday in Akron. No gun has been found and the man has not yet been charged. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Election_Protests_Californiab4716 Jeff Chiu - AP
Trump’s win sparks protests, hate crime across nation, but Summit County is ‘beacon of light’

Members of the Akron-area community have hope the region will be immune to the violence that national critics are expecting across the country following President-elect Donald Trump’s victory on Tuesday.

library10cut_02
Barberton library reveals new expansion Sunday
US_NEWS_OBAMA-TRUMP_16_ABA
Mr. Trump goes to Washington: Triumphant tour for the victor
Trump’s in, California’s out? Long-shot exit bid gets boost
vets11_web
Hospice center honors military members at Veterans Day program
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next