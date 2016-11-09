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Akron police apprehend man outside Ocasek office building after report of possible gunman

By Craig Webb and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: November 9, 2016 - 04:02 PM | Updated: November 10, 2016 - 11:42 AM
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This unidentified man was apprehended by the Akron Police Department outside the Ocasek Building after someone had alerted authorities that he had a gun approaching the Ocasek Building Wednesday in Akron. No gun has been found and the man has not yet been charged. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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