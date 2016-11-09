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Akron police apprehend man outside Ocasek state office building following report of possible gunman

By Craig Webb and Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 9, 2016 - 04:02 PM | Updated: November 9, 2016 - 04:52 PM
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Alleged man with a gun in custody at E Bowery and S Broadway on Wednesday. (Nick Glunt/Akron Beacon Journal)


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