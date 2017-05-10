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FBI shake-up

Akron police chief, a former G-man, says FBI will miss James Comey but has a chance to restore public trust

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 10, 2017 - 06:37 PM | Updated: May 11, 2017 - 01:55 PM
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Akron Police Chief James Nice leads a press conference detailing the indictments of Jerry J. Davis Jr., 35, of New Franklin who the department recently apprehended and seized large amounts of cocaine from his car during the Akron apprehension and from his home in New Franklin in Nov. 2016 in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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