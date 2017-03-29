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Akron police investigating suspected street race accident that ejected person and engine from vehicle

Beacon Journal staff report

Published: March 29, 2017 - 08:10 AM
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(Image courtesy of News 5 Cleveland)


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