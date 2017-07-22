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Akron police seek brothers who allegedly fired shots at man

Beacon Journal staff report

Published: July 22, 2017 - 11:50 AM | Updated: July 22, 2017 - 03:51 PM

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