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Akron police seeking son for questioning in death of elderly mother, who had signs of “blunt force trauma”

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 15, 2016 - 10:57 PM | Updated: December 16, 2016 - 03:34 PM
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(Courtesy of Newsnet5.com)

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