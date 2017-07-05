All CATEGORIES
☰ Menu

Sports

Akron Racers standout A.J. Andrews earns national exposure in ESPN magazine’s Body Issue

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 01:14 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Racers and Golden Glove award winner, A.J. Andrews is photographed by photographer Peter Hapak at the Harper Dry Lake in Hinkley, California on Monday, April 10, 2017. Andrews is one of the 23 athletes featured in the annual ESPN BODY Issue which hits the newsstands July 7. (Photo by Eric Lutzens for ESPN)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN NEWS

zoo08_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive

The Akron Zoo is now officially one of two sensory inclusive zoos in the country.

schneider08
UA students summarize findings: For every visible grave, two lurk below at Schneider Park
flag08_02
Akron native uses American flags to illustrate nation’s early history
Trump confronts Putin on election hacking in first meeting
There’s still high interest in growing marijuana in Akron; more medical marijuana businesses line up for approval at City Hall
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next