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Akron Racers standout A.J. Andrews earns national exposure in ESPN magazine’s Body Issue

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 01:14 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:40 PM
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Akron Racers and Golden Glove award winner, A.J. Andrews is photographed by photographer Peter Hapak at the Harper Dry Lake in Hinkley, California on Monday, April 10, 2017. Andrews is one of the 23 athletes featured in the annual ESPN BODY Issue which hits the newsstands July 7. (Photo by Eric Lutzens for ESPN)

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