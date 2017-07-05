Akron Racers standout A.J. Andrews featured in ESPN’s Body Issue

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkZvciBtb3JlIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPlRvIHZpZXcgdGhlIG9ubGluZSB2ZXJzaW9uIG9mIEVTUE4gVGhlIE1hZ2F6
aW5lJiM4MjE3O3MgQm9keSBJc3N1ZSB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmVzcG4uY29t
L2VzcG4vZmVhdHVyZS9zdG9yeS9fL2lkLzE5NzQyOTIxL2VzcG4tYm9keS1pc3N1ZS0yMDE3IiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmVzcG4uY29tL2VzcG4vZmVhdHVyZS9zdG9yeS9fL2lkLzE5NzQy
OTIxL2VzcG4tYm9keS1pc3N1ZS0yMDE3PC9hPjwvcD4=
PHA+QW4gQWtyb24gc3BvcnRzIGZpZ3VyZSBpcyBwbGF5aW5nIGEgcHJvbWluZW50IHBvc2l0aW9u
IGluIEVTUE4gVGhlIE1hZ2F6aW5lJiM4MjE3O3MgYW5udWFsIGJvZHkgaXNzdWUuPC9wPjxwPkFr
cm9uIFJhY2VycyBvdXRmaWVsZGVyIEEuSi4gQW5kcmV3cyBpcyB0aGUgZmlyc3QgYXRobGV0ZSBo
aWdobGlnaHRlZCBpbiB0aGUgb25saW5lIHZlcnNpb24gb2YgdGhlIGFubnVhbCBsb29rIGF0IGF0
aGxldGVzIGFuZCB0aGVpciBib2RpZXMuPC9wPjxwPkluIGFsbCwgMjMgYXRobGV0ZXMgYXJlIGZl
YXR1cmVkIHRoaXMgeWVhciBpbmNsdWRpbmcgT2hpbyBTdGF0ZSYjODIxNztzIEV6ZWtpZWwgRWxs
aW90dCBpbiB0aGUgaXNzdWUgdGhhdCB3aWxsIGhpdCBuZXdzc3RhbmRzIEZyaWRheS48L3A+PHA+
VGhlIGZvcm1lciBzdGFuZG91dCBzb2Z0YmFsbCBwbGF5ZXIgZm9yIExvdWlzaWFuYSBTdGF0ZSBV
bml2ZXJzaXR5IGlzIGluIGhlciB0aGlyZCBzZWFzb24gaW4gdGhlIE5hdGlvbmFsIFBybyBGYXN0
cGl0Y2ggc29mdGJhbGwgbGVhZ3VlIGFuZCBzZWNvbmQgb25lIHBsYXlpbmcgaW4gQWtyb24uPC9w
PjxwPlNoZSBpcyBrbm93biBvbiB0aGUgZmllbGQgZm9yIGhlciBoZXJvaWMgY2F0Y2hlcywgaW5j
bHVkaW5nIG9uZSBpbiB0aGUgQ29sbGVnZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgdGhhdCBsYW5kZWQgaGVyIG9u
IFNwb3J0c0NlbnRlciBhbmQgYW5vdGhlciBhcyBhIFJhY2VyIHdoZW4gc2hlIGxpdGVyYWxseSBj
cmFzaGVkIHRocm91Z2ggYSBmZW5jZSBtYWtpbmcgYSBjYXRjaC48L3A+PHA+U2hlIGJlY2FtZSBm
aXJzdCBmZW1hbGUgbGFzdCB5ZWFyIHRvIHdpbiBhIGNvdmV0ZWQgUmF3bGluZ3MgR29sZCBHbG92
ZSBpbiB0aGUgYXdhcmQmIzgyMTc7cyA1OS15ZWFyIGV4aXN0ZW5jZS48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBw
aG90byBzaG9vdCBmb3IgRVNQTiB0aGF0IGZlYXR1cmVzIHRoZSAyNC15ZWFyLW9sZCBGbG9yaWRh
IG5hdGl2ZSBkcmVzc2VkIGluIGxpdHRsZSBtb3JlIHRoYW4gYSBzb2Z0YmFsbCBtaXR0IGFuZCBh
biBvY2Nhc2lvbmFsIGJhdCBhbmQgYmFsbCBoYXMgZWxldmF0ZWQgaGVyIGNhcmVlciB0byB3aG9s
ZSBuZXcgbGV2ZWwgb2Ygc29jaWFsIG1lZGlhIGZhbWUuPC9wPjxwPkluIGFuIGludGVydmlldyB3
aXRoIEVTUE4sIEFuZHJld3Mgc2FpZCBoZXIgbG92ZSBvZiB0aGUgZ2FtZSB3YXMgYm9ybiBhcyBj
aGlsZCBwbGF5aW5nIHRoZSBzcG9ydC4gQW5kIHNoZSBoYXMgd29ya2VkIHRvIGhvbmUgaGVyIGJv
ZHkgYW5kIGhlciBza2lsbHMgZXZlciBzaW5jZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBhIHJl
YWxseSBncml0dHkgcGxheWVyLiBJJiM4MjE3O20gb25lIG9mIHRob3NlIHBsYXllcnMgdGhhdCBk
aXZlcyBpbnRvIHRoZSBtdWQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0lmIEkgZG9uJiM4MjE3
O3QgZ2V0IGRpcnR5IGR1cmluZyBhIGdhbWUsIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZmVlbCBsaWtlIEkmIzgy
MTc7dmUgZG9uZSBteSBqb2IuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGlzIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiBz
aGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBlbWJyYWNlIGhlciBmZW1pbmluZSBzaWRlIHRvby48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0J1dCBJIGFsc28gcmVhbGx5IGxpa2UgbG9va2luZyBmYWJ1bG91czsgSSB3ZWFyIG1ha2V1
cCBkdXJpbmcgZ2FtZXMsJiM4MjIxOyBzaGUgdG9sZCBFU1BOLiAmIzgyMjA7QnV0IEkmIzgyMTc7
bSBnb2luZyB0byBnbyBhbGwgb3V0IGZvciBhIGJhbGwsIHdoZXRoZXIgaXQgbWFrZXMgbWUgbG9v
ayBzaWxseSBvciB3aGV0aGVyIEkgZ2V0IG15IGZhY2Ugc3R1Y2sgaW4gdGhlIG11ZCBhbmQgY29t
ZSBvdXQgbG9va2luZyBjcmF6eS4gSSB0aGluayB0aGVyZSBhcmUgc29tZSBwbGF5cyBJJiM4MjE3
O3ZlIGRvbmUgd2hlcmUgaXQgbG9va2VkIGxpa2UgSSBwcm9iYWJseSBicm9rZSBteSBuZWNrLiBJ
JiM4MjE3O2xsIGdldCB1cCwgcHV0IG15IGJvdyBiYWNrIG9uLCBmaXggbXkgaGFpciBhbmQgSSYj
ODIxNzttIHJlYWR5IHRvIGdvIGFnYWluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXMgZm9yIGJvZHkgc2hhcGVz
IGluIHNwb3J0cywgQW5kcmV3cyB0b2xkIHRoZSBtYWdhemluZSB0aGVyZSBhcmUgYSBsb3Qgb2Yg
bWlzY29uY2VwdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQZW9wbGUgb2Z0ZW4gdGhpbmsgb2YgYSBzb2Z0
YmFsbCBwbGF5ZXIgYXMgc29tZW9uZSB3aG8gaXMgc3RvY2t5LCB2ZXJ5IGJyb2FkLCB3aXRoIGEg
cmVhbGx5IHJvdWdoIGV4dGVyaW9yLCYjODIyMTsgc2hlIHRvbGQgRVNQTi4gJiM4MjIwO1RoYXQm
IzgyMTc7cyBub3QgdGhlIGNhc2UgYXQgYWxsLiBNZW4gYXJlIG9ubHkganVkZ2VkIG9uIHRoZWly
IHBlcmZvcm1hbmNlLCB5b3Uga25vdz8gT3IgYXJlIGp1ZGdlZCBwb3NpdGl2ZWx5IG9uIGhvdyBi
aWcgdGhleSBhY3R1YWxseSBhcmUuIFdvbWVuIGFyZSBqdWRnZWQgb24gaG93IGJpZyB0aGV5IGFy
ZSBpbiBhIG5lZ2F0aXZlIGZhc2hpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaXRoIHNvZnRiYWxsIHBsYXll
cnMsIHdlIGFsbCBjb21lIGluIGRpZmZlcmVudCBzaGFwZXMgYW5kIHNpemVzLCBoZWlnaHRzLCB3
ZWlnaHRzICYjODIxMjsgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBkaXJlY3QgbG9vayBmb3IgYSBzb2Z0YmFs
bCBwbGF5ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGUgcmVjYWxsZWQgb25lIHRpbWUgd2hlbiBzaGUgd2Fz
IHNlbGYtY29uc2Npb3VzIGFzIHRlZW5hZ2VyIGJlY2F1c2Ugc29tZW9uZSBjb21tZW50ZWQgb24g
aGVyIG11c2N1bGFyIGFybXMuIEFuZHJld3Mgc2FpZCBzaGUgd29yZSBsb25nLXNsZWV2ZWQgc2hp
cnRzIHRvIGhpZGUgdGhlbSBhbmQgZXZlbiBjdXQgYmFjayBvbiBoZXIgd29ya291dCByb3V0aW5l
IGZvciBhIHNob3J0IHRpbWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBJIGdvdCBvbGRlciBJIGtuZXcgdGhh
dCBJIG5lZWRlZCB0byBnZXQgYmlnZ2VyIGFuZCBmYXN0ZXIgYW5kIHN0cm9uZ2VyIGluIG9yZGVy
IGZvciBtZSB0byBiZSBzdWNjZXNzZnVsIGFuZCBleGNlbCBpbiBteSBzcG9ydCwmIzgyMjE7IHNo
ZSBzYWlkIGluIHRoZSBpbnRlcnZpZXcuICYjODIyMDtJIHJlYWxseSBiZWdhbiB0byBlbWJyYWNl
IHRoZSBmYWN0IHRoYXQgbXkgbXVzY2xlcyBhcmUgYmVhdXRpZnVsIGFuZCB0aGV5IG1ha2UgbWUg
d2hvIEkgYW0gYW5kIHRoZXkgbWFrZSBtZSB0aGUgYXRobGV0ZSBJIGFtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
RVNQTiBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIGFydGljbGUuIENyYWlnIFdlYmIgY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jd2ViYkB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.