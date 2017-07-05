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Akron Racers standout A.J. Andrews featured in ESPN’s Body Issue

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 01:14 PM | Updated: July 5, 2017 - 05:09 PM
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Akron Racers and Gold Glove award winner, A.J. Andrews is photographed by photographer Peter Hapak at the Harper Dry Lake in Hinkley, California on Monday, April 10, 2017. Andrews is one of the 23 athletes featured in ESPN The Magazines ninth annual BODY Issue which hits the newsstands July 7. (Photo by Eric Lutzens for ESPN)

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