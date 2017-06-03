All CATEGORIES
☰ Menu

Theater

Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 06:51 PM | Updated: June 4, 2017 - 10:46 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Boyd Bush of Stow aka The Indestructible Popeye grins with a screwdriver in his nose during his sideshow performance on South Highland Ave. during the 2017 Summit Stage Fest held at Highland Square in Akron on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

akrondish07_ww_1
Akron Dish: Wally Waffle moving to new Tallmadge development; Vaccaro’s Trattoria mixes it up with Negroni week; wine events - 7:02 PM

Wally Waffle, an area breakfast favorite, is baking up a new location in the under-construction New Village at Town Center in Tallmadge, near the busy circle.

urban06_03
Akron Urban League selected as partner in state program to help grow minority-owned businesses
lakemore06_web
Lakemore police are back on the beat after nearly eight-year hiatus
perkins31cut_04
Cleveland Clinic partnership is latest endeavor for Revere graduate Caleb Perkins, a year after surviving cardiac arrest on track
Bob Dyer: Red Cross crosses him up — again
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next